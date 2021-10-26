桃園工務局2016年間發現宣導用酒短少8箱、損失逾7萬元，28歲蘇姓替代役男自告奮勇要幫忙過濾監視器畫面，取得系統密碼後竟將硬碟格式化，蘇男因此被懷疑就是小偷。由於證據沒了，蘇男涉嫌竊盜部分罪嫌不足不起訴，但逃不了妨害電腦使用罪刑責，一審判他4月徒刑，二、三審均駁回上訴，全案定讞。

判決指出，蘇男2015年10月31日至2016年9月27日，在桃園工務局服替代役，負責輪值更新主機房內的電子看板系統，持有主機房鑰匙。秘書室職員2016年5月5日發現宣導用酒數量短少，立刻著手進行調查。

蘇男得知此事，自告奮勇向李姓資訊人員表明願意協助至主機房內觀看，過濾監視錄影畫面，李男因此將監視器系統最高權限密碼「888888」告訴蘇男，蘇男並於同年5月12日上午進入主機房，登入監視器系統主機，以格式化方式將硬碟內的資料刪除。

工務局事後調不到監視器畫面，比對硬碟格式化時間點，以及工務局門口外的監視器畫面，發現當時只有蘇男獨自1人進入主機房，因而認定刪除資料的人就是他，更懷疑他就是偷酒的犯嫌，因此對他提告。

蘇男到案矢口否認犯行，因涉嫌偷酒部分已無證據，獲不起訴；另涉妨害電腦使用部分，他雖辯稱進入主機房只是要操作電子看板，沒有碰監視器主機，但檢察官不採信，將他起訴。

一審桃園地院調查發現，監視器主機並無外部IP登入，另根據工務局門口監視器畫面，以及李男證稱只有他及蘇男知道最高權限密碼，遂認定蘇男犯行；考量他偵審程序飾詞否認犯行，諸多虛無抗辯徒耗司法資源，態度不佳，依無故變更公務機關電腦之電磁紀錄罪判他4月徒刑。

案經上訴，二審高等法院、三審最高法院均駁回上訴，全案定讞。

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