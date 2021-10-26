在接獲租車公司Hertz有史以來最大的訂單後，美國時間25日，特斯拉股價衝破1千美元大關，收盤飆漲近13%，且市值一舉突破1兆美元締造多項創舉。

25日美股盤中時，特斯拉漲幅一度來到14.9%、至1045.02美元，並榮登全球市值最高的汽車製造商。除了其它兆元科技前輩外，像是蘋果、亞馬遜、微軟與谷歌母公司Alphabet等，特斯拉是第一家市值達上兆美元的車商。

一般租車業者來說，採買的車輛都是大眾平價化且有折扣的冷門車，但這次Hertz肯大手筆，在2022年底前訂購10萬輛特斯拉的決定，更讓市場確定電動車已不是一種炫富商品，而是未來的主流，因為不管什麼廠牌，大家以後買的幾乎可說都是電動車。

特斯拉執行長馬斯克所設定的年平均銷售量目標為增加50%，最後希望每年 能上看2000萬輛。屆時若順利達成，差不多是目前最大的日本豐田兩倍左右。

特斯拉也積極在全球主要市場建立超級工廠以饕當地車主，最新統計，特斯拉Model 3是9月歐洲最熱賣車款。而在中國大陸的上海，特斯拉也已開設一個全新電腦數據與研發中心，希望能滿足當地政府要求，從中國大陸車輛蒐集來的資料就應該留在中國大陸才對。

美系羅仕證券認為，從Hertz訂單來看，特斯拉交車量成長超過50%應是不小的挑戰，同時，也看出電動車將是未來趨勢。

不過，特斯拉現在要面對的問題，與1900年代亨利福特相比，兩者應該差很大。

首先，特斯拉在手訂單一堆，但全球供應鏈青黃不接讓產能受阻。因此，馬斯克也說，現在不是擔心有沒有需求，而是產能可不可以順利開出。另外，特斯拉也希望在美國奧斯汀與德國柏林的超級工廠能儘快加入投產行列。

再者，特斯拉競爭對手並沒有坐在那裡閒著。包括賓士、通用、福特以及Lucid，甚至中國大陸的小鵬等初創公司，都在試產新的電動車或電動卡車，試圖分食特斯拉事業版圖。

股價方面，摩根士丹利將特斯拉的目標價上修33%至1200美元，並預估特斯拉到2030年時，新車交車量可望超過800萬輛。

目前，特斯拉最便宜的Model 3車款，起價約為4.4萬美元，如果Hertz這整批訂單都是鎖定一般大眾市場的話，那麼這個肥單價值應在44億美元左右。不過，Hertz並未透露詳細訂單數字，特斯拉也尚未置評。