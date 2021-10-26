尖端醫(4186)研發的蛋白質藥物TAT-HoxB4，技術移轉和迅生命科學，第一階段分三期，共可收取150萬美元，若和迅生命科學開發順利，未來階段總里程碑金更上看2400萬美元，以及可能尚無法估算上市十年分潤金，也為尖端醫營運再添新動能和增加未來獲利空間。

據IQVIA統計顯示，預估2025年全球腫瘤藥物支出將達2690億美元，未來市場增長率9～12%；另依The Business Research Company針對G-CSF藥品市場的研究報告中指出，2023年的市場值可達到83.3億美元。

尖端醫開發的造血幹細胞增生技術，透過TAT-HOXB4蛋白藥物刺激造血幹細胞生長，可適用領域極廣，包括抗癌輔助、骨髓移植等，可透過提升造血幹細胞的效能，讓癌症病患在化療後，可縮短「嗜中性白血球不足」的恢復期，這市場規模可望伴隨癌症藥市場而擴大，頗受國際市場重視。

細胞治療廠商尖端醫，在衛福部通過施行特管辦法後，雖在疫情影響下，仍帶動其他營收成長，另新藥開發亦有斬獲，旗下蛋白質藥物TAT-HoxB4完成階段開發後，技轉和迅生命科學進行臨床階段驗證。