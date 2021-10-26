中鋼(2002)11月內銷續開平盤，預期本季亞洲鋼價回穩向上，隨著第四季鋼價平穩，鋼廠業績都可望維持高檔水準；另外，LME鎳價漲逾2萬美元，將帶動不鏽鋼價續漲，相關業者第四季營運亦佳。中鋼領軍，鋼鐵股逐步跟上台股多頭行情，股價逐步墊高。

中鋼11月內銷盤價，大致為連續第二個月為平盤；中鋼公司指出，隨著原料價格支撐鋼價，且大陸供給受抑，預期第四季亞洲鋼價回穩向上，鋼市榮景可望延伸至明年。

中鋼、中鴻均表示，近期歐美製造業PMI多保持擴張，東協地區也因疫情趨緩，產業復工及雨季結束，鋼市產銷逐步回溫，先前流竄在市場的越南、俄羅斯低價鋼材，目前報價也不再向下。中國寶鋼、越南河靜等主要鋼廠相繼開出平盤，均顯示亞洲鋼市已回穩。

此外，雖航運塞港問題未解，但下游客戶堆積的庫存正逐漸去化，接近年前趕工週期，下游拉貨力道可望恢復熱絡。

整體來看，隨著目前亞洲市場雜音逐漸消退，鋼價也有築底回溫跡象，預料12月以及後續盤價可望保持穩健，醞釀後續重啟漲勢。

展望明年，中鋼指出，隨各地疫情陸續趨緩，經濟活動復甦，加上各國基建計畫也將持續推進，世界鋼鐵協會(WSA)預測，2021年全球鋼鐵需求增長4.5%，達到18.55億噸，2022年將繼續成長2.2%，達到18.96億噸，整體需求保持向上格局。

不鏽鋼市況方面，主要成本鎳價一路向上，可望帶動價格續漲，對業者有利。

受全球能源電價高漲及中國持續限電限產的影響，加上菲律賓即將進入雨季鎳礦產量將減少，加劇供應緊張，另外，隨著下游不鏽鋼廠的限產逐步放緩，以及新能源電動車產業蓬勃發展，估計需求將有所回升，帶動倫敦(LME)鎳價上揚。倫敦(LME)期鎳大漲2.87%，至每公噸20306美元。

不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價再度大漲，內銷304系每公噸調漲7000元、430調漲4000元、316L為平盤。外銷方面，304系大漲200~250美元，430系每噸漲50~100美元。

隨著本月以來鎳價續漲，可望帶動不鏽鋼價續揚，若後市買氣逐步提升，助益不鏽鋼廠第四季營運更旺。

受惠不鏽鋼市況熱絡，彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等業者第三季營收均攀高。展望第四季，隨著不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，營運將可穩健發展。