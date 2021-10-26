大陸推動共同富裕目標，房地產稅將擴大試點。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷建議，在大陸持有大批不動產的個人，或利用人頭持有不動產的台商，應盡速檢視手中的不動產，及早做好稅務或傳承規劃。

在近期大陸「共同富裕」議題的推波助瀾下，延宕多年的房地產稅終於在10月23日邁出了關鍵性的一步，第13屆全國人民代表大會常務委員會在第31次會議作出決定，授權中國國務院於部分地區進行房地產稅的開徵，試驗期間為時5年，5年後如條件成熟即進行全國性房地產稅的立法。

此外，在金稅三期及金稅四期下，自然人納稅識別號的建立、高淨值資產個人流量及存量，未來亦將無所遁形。

個人自用不動產免稅變應稅

徐曉婷表示，根據現行《房產稅暫行條例》及《城鎮土地使用稅暫行條例》，中國大陸個人持有房地產，凡是非營業目的者，房產稅及城鎮土地使用稅通通免稅。此次改革試點地區將全面開徵房地產稅，僅排除農村宅基地及其上住宅，非居住用房地產則繼續按照現行法令執行。

房地產稅可能試點的地區

大陸國務院負責制定房地產稅試點辦法，試點地區之人民政府則負責制定具體實施細則。目前各界持續關注此議題，預估未來可能考量城市的經濟發達程度、房價上漲情況或稅基資料完整的區域將有望成為試點地區。

值得注意的是，今年5月，大陸財政部、國家稅務總局、住建部等主管部門在北京召開房地產稅座談會，上海、重慶、深圳、杭州、蘇州、濟南共6個城市之相關負責人均有參加。

徐曉婷指出，房地產稅是一種財產稅，課徵房地產稅是一種量能課稅。因為當持有成本提高，一方面可以打擊富人大量囤房，加速脫手房地產物件；另一方面，也可因市場房地產物件的供給增加，進而抑制房價的上漲。各地政府可利用每年穩定的房地產稅收入拯救地方財政，有利於達成共同富裕的目標。

徐曉婷並指出，有鑑於未來中國大陸在金稅三期及金稅四期之規範下，自然人納稅識別號的建立、高淨值資產個人流量及存量，未來均將透明化。建議持有大批中國大陸不動產之個人，或藉人頭持有不動產的台商，應盡速檢視手中的不動產，並擬定相關稅務及傳承規劃。