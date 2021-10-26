渣打國際商業銀行啟動2022國際儲備幹部計畫與暑期實習計畫的招募活動，預計招收國際儲備幹部與暑期實習生共21位，國際儲備幹部的申請期間為即日起至2021年12月31日止，暑期實習生的申請期間則為即日起至2022年2月28日，歡迎有興趣的年輕世代可透過渣打銀行官方網站提出申請。

渣打銀行儲備幹部計劃將開放消費金融與企業金融等多元化職缺，以吸引各領域專才，渣打銀行近年來更採取暑期實習與儲備幹部同步徵才，並開放通過評選的暑期實習生，將有機會取得隔年度國際儲備幹部資格，為金融業罕見的「直升」機制。

渣打銀行表示，近6年，渣打銀行在台灣共培育43位儲備幹部，其中有20位由實習生轉任，除了展現渣打銀行投入人才長期發展的承諾，也可見渣打銀行多元創新的企業文化對新世代的吸引力。

渣打銀行2022年暑期實習計畫，將鎖定可於2023年9月時接受正職工作的國內外大專院校及研究所學生；2022年國際儲備幹部計畫則號召工作經驗未滿3年，並能於2022年9月正式就職的有志青年。錄取的儲備幹部不僅將在台灣渣打銀行接受完整培訓課程，未來也有機會派駐國外參加海外培訓。而因應疫情影響，並且擁抱創新的未來工作模式，儲備幹部將定期透過視訊交流或線上會議學習等彈性互動模式，持續拓展國際視野，提升未來領袖力。