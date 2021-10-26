愛情中的男女彷彿永遠在進行著拉鋸戰，誰都希望對方能對自己好一點，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男一寵就壞掉，另一半越把他們寵上天，他們越不懂得珍惜，適時擺點姿態、有點脾氣，才能獲得對等的尊重。

射手座：

射手座在愛情中比較反骨，另一半姿態越低，他越是看不起，相反的如果表現出一副對他們不敢興趣的樣子，他們反而會緊張兮兮的黏上來。正因為如此，一般倒追射手男的多半沒什麼勝算，唯有保持神秘感，散發出自身魅力的才能讓射手男對妳多看一眼，如果只是一頭熱，單方面的付出，射手男沒兩天就膩了。

雙子座：

雙子座的愛情像謎一樣，另一半對他們越冷淡、越虐，他們反而越開心，相反的，如果越是寵溺，雙子男越得寸進尺、不知道珍惜。其實雙子座的心機很重，他們會在相處中潛移默化的控制對方，一但對方臣服他們了，雙子男又會覺得無趣，所以若想維持這段感情，就要擺脫他們的控制，有點姿態、有點脾氣，反而能把雙子男吃得死死的。

天秤座：

眾所皆知，天秤座是顏控，熱愛追求美的人事物，尤其是高冷的冰山美人，最能激起他們的征服慾望。身為風象星座的天秤男，有種明知山有虎、偏向虎山行的膽魄，所以與其將心思花在討好他們，不如提升自己的顏值和能力，反而能勾起他們的注意，死心踏地的愛著妳。