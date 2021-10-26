在弘道老人福利基金會照顧秘書開導下84歲林奶奶開始進行居家趣味運動課程，林奶奶與先生運動後心情變開朗了。（弘道老人福利基金會提供／馮惠宜台中傳真）

在弘道老人福利基金會照顧秘書開導下84歲林奶奶開始進行居家趣味運動課程，照顧秘書協助林奶奶做彎腰拉筋運動。（弘道老人福利基金會提供／馮惠宜台中傳真）

弘道搭鵲橋 失能宅奶奶和老公天天跳恰恰

台中西屯84歲林奶奶因關節退化加上慢性病變成憂鬱的宅老人，在弘道老人福利基金會照顧秘書開導下開始進行居家趣味運動課程，林奶奶的先生不但一起加入，更牽起奶奶的手一起跳雙人恰恰，愛的力量讓奶奶筋骨變靈活，體力變好。弘道近年推動「長者健康促進計畫」導入「居家趣味運動」，幫助弱勢、失能長輩在家規律運動，林奶奶和爺爺牽手情也更升溫。

弘道在7-ELEVEN把愛找回來公益募款支持下持續推動「長者健康促進計畫」，除了團體式的健促運動外，更導入「居家趣味運動」，透過培育志工與居家服務照顧秘書，幫助弱勢、失能長輩在家培養規律的運動習慣，自2019年全國共培訓了109位照顧秘書與志工，在兩年內成功協助林奶奶和百位「宅老人」走出家門，身體機能跟體力都變好。

84歲林奶奶患有慢性病，加上她因年紀大關節退化，行動緩慢不喜歡外出，長期在家心情低落，在弘道台中服務處照顧秘書傅筱珍的開導下，林奶奶開始進行居家趣味運動課程，在服務過程中奶奶因心情低落，對運動提不起勁，必須在旁邊不停安撫、聊天、講笑話打開奶奶的心房，所幸林奶奶的先生非常疼愛她，也一起加入「居家趣味運動」課程，知道奶奶年輕時最喜歡跳舞，因此常常在家播放音樂，牽著奶奶的手一起跳雙人恰恰，兩人前進又後退時也訓練了上下肢肌力。

林奶奶在一週一次的居家趣味運動課程中，逐漸喜歡上運動甚至每天在家持續保持運動，不僅筋骨變靈活，體力也變好了，在三個月的時間內，奶奶的上肢肌力（手臂屈舉）測試從30秒內可以做10次進步到12次，下肢肌力（抱胸坐站）測試從30秒8次進步到10次，身體年齡從90歲恢復到了奶奶的正常年齡84歲的水準，年輕了6歲，同時也脫離了拐杖的生活。

弘道臺中服務處處長陳國慶指出，在台北市、新北、宜蘭、台中、彰化、嘉義和屏東7縣市共培訓109位照顧秘書與志工以一週一次的方式協助無法外出的長者進行「居家趣味運動」，藉由持續且規律又適合長者的運動方式，幫助長輩養成運動習慣，減少肌少症威脅。

陳國慶說，這項計畫弘道在兩年內也已在全台協助百位平均75歲以上的長輩，今年在台中有一位95歲奶奶行動不方便，但經過居家趣味運動的課程後，現在已經可以自行穿脫衣服並且下樓運動。另外還有100歲爺爺原本坐著輪椅，但現在也可在照顧秘書的協助下自行走出家門去運動，更有80歲奶奶實現夢想騎著協力車出門。