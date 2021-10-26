中國國家國際發展合作署署長羅照輝表示，去年中國大陸向150個國家和13個國際組織提供了防護服、口罩、呼吸機大批的防疫物資，今年以來中國大陸已經向106個國家和4個國際組織提供了超過15億劑疫苗，居於世界之首。

大陸國新辦今天上午舉行「中國抗疫援助及國際發展合作發布會」。大陸國家國際發展合作署副署長鄧波清表示，到目前為止，全球累計確診的新冠病例已經超過2.44億，累計死亡人數已經超過了496萬，病死率達到2％。在此特殊時期，世界各國比任何時候都更加需要相互幫助，共克時艱。

鄧波清表示，去年中國在物資援助方面，先後涉及到150多個國家和13個國際組織，援助了口罩、防護服等大量的抗疫物資，也有呼吸機、氧氣瓶等大量的醫療物資。中國還援助了大量的核酸檢測試劑，也援助了大量的檢測設備，還向34個國家派出了37支醫療專家組，組織開展了近千場技術指導，和各國分享抗疫的經驗。中國還向世界衛生組織提供了5000萬美元的現匯援助，向聯合國機構和其他相關國際組織提供了5000萬美元的援款。

鄧波清表示，今年到現在為止，中國已經向106個國家和4個國際組織提供了超過15億劑疫苗。30多國的總統、總理到機場迎接，出席疫苗援助的交接儀式，還有10多位外國國家領導人帶頭接種中國疫苗。國際媒體廣泛報導，形象地將中國疫苗稱為「及時雨」。

鄧波清坦言，現在在國際上也有一種聲音，質疑中國疫苗的安全性和有效性。但在實際工作中，中國疫苗的安全性和廣泛性得到了廣泛的認可。從科學的角度看，世界衛生組織已經將中國國藥和科興疫苗列入緊急使用名單，這是國際權威組織從專業角度給予的認可。從實踐看，一是中國國內大範圍接種，疫苗的安全性和有效性得到了充分驗證。二是國際上對中國疫苗充滿信心。國際科學研究和各國的臨床數據也提供了有力的支撐。

鄧波清舉例，在斯里蘭卡，95％的人群在接種兩劑中國國藥疫苗以後產生抗體，81.25％的人群可以誘導產生綜合抗體。國藥疫苗對Delta變異毒株有效，多明尼加接種中國科興疫苗後感染率僅為0.04％，印尼接種中國疫苗的醫務工作者96％免予住院、94％免予感染。可以說，中國對外援助和出口的疫苗為世界各國建立了免疫屏障，也作出了積極的貢獻。

鄧波清表示，下一步，中國將繼續落實好國家主席習近平的承諾，今年將努力向全球提供20億劑疫苗，向發展中國家再無償捐贈1億劑疫苗，向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元。中國願同國際社會一道，推進疫苗國際合作進程，推動構建人類衛生健康共同體。