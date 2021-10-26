基隆捷運爭議持續，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌頻交火，柯前日嗆，「八堵到基隆那段，是等反攻大陸以後再處理嗎？」林右昌反擊，柯腦袋撞牆停留在「解救大陸同胞」年代。對此，民眾黨立委邱臣遠批評，林右昌說法不切實際也不恰當，林右昌得了便宜還賣乖，政治操作。民眾黨立委蔡壁如也痛批，基隆捷運就是騙子，是民進黨選舉時的話術、騙術。

邱臣遠指出，林右昌2012年參選基隆立委就提出基隆捷運，民進黨中央跟地方執政近7年，至今連動工都沒動工，路線一變再變，經費更從2017年前瞻計畫蔡總統承諾的80億元基隆輕軌，現在暴增到425億元，而且只是到八堵的半套捷運，八堵到基隆段路廊還沒辦法決定，這些都是林佑昌不敢講的。

邱臣遠說，按照林右昌所提的規畫，基隆捷運只到南港展覽館站，柯市長願意讓基隆輕軌提升，希望延伸到南港車站，以利轉乘高鐵、客運，林右昌現在卻得了便宜還賣乖，林右昌對台北市心心念念，人民都看在眼裡，不應該政治操作。

「基隆捷運就是騙子！」蔡壁如表示，很清楚基隆捷運路廊沒有好好規畫，南港展覽館站到南港車站距離1.2公里，這就是選舉時候的話術、騙術，民進黨謊言被戳破，就講抗中保台，這是民進黨一貫的說法。