合歡山西稜線3085峰，2名山友墜谷骨折。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

合歡山西稜線3085峰，山友墜谷由直升機吊掛送醫。（空勤總隊提供／廖志晃南投傳真）

自合歡主峰登山口往梅松山的登山隊，預計下力行村的真烈巴山24日行經3085峰附近400公尺處，1名女生山友因穿越密林，加上路徑不明顯，墜落約50公尺；晚上10點，另一名男性山友為嘗試接近傷者，也不慎墜落，卡在90公尺的深谷大樹上。

南投縣政府消防局接獲通報，當晚，第二大隊前進指揮所立即調動仁愛消防分隊7名、神鷹山區救難隊梨山中隊、太管處、太警隊連夜摸黑上山救援。

10月25日早上，於仁愛分隊成立前進指揮所，加派第2梯搜救人員，除仁愛分隊外，另增調中搜6名搜救人員及第2大隊2名山域機能型義消，共計13名搜救人員。自合歡主峰登山口出發，攜帶繩索、救援裝備往梅松山方向，前往3085峰附近約400公尺的山友墜谷地點。

10月25日下午4點43分，將林姓女山友成功救出，意識清楚；晚上6點34分將重傷男性山友救出，他雙腳多處骨折，右手疑似脫臼， 無法行走。

10月26日8點24分，空中勤務總隊第二大隊第三隊直升機，由台中清泉崗起飛，執行兩名傷者吊掛任務，9點10分吊掛成功，降落清泉崗機場，再轉後送台中榮總。

開放山林政策，加上疫情解封，10月分，南投縣消防局已經處理再生能高山楊姓山友失聯搜救、合歡北峰反射板51歲登山客OHCA搶救、白姑大山松林營地女性山友尾椎撞擊受傷，及合歡主峰往梅松山2名山友墜谷骨折等山域事故。

連日多起案件讓消防員疲於奔命，大喊「吃不消」，希望山友慎選登山團，上山前攜帶常備藥品，簡易急救包，確認天氣狀況、通訊設備，投保登山保險，預留山下聯絡人等相關措施。