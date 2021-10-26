衛福部長陳時中25日透露，台灣所採購的高端疫苗確實很有可能會打不完，不過目前高端疫苗正在向友邦巴拉圭申請緊急使用授權（EUA），也有多國向我方接洽疫苗捐贈事宜，會盡全力讓高端疫苗被妥善運用不浪費。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，事實證明，「台灣價值」，並不能解決一切問題。

黃暐瀚今（26日）在臉書發文表示，預定500萬劑的高端疫苗，目前到貨223萬劑，打了163萬劑，也就是說，還有60萬劑可供施打。不過，施打人數，卡關在第一劑的75萬人，跟進打第二劑的，也只有61萬人，也就是說，有14萬人改變心意，不願打高端第二針，照這個進度，台灣施打高端的人口數，很可能無法突破100萬人，總使用量，也可能不會超過200萬劑。

多出來的300萬劑，黃暐瀚問，怎麼辦呢？陳時中說，援贈他國，是選項，但問題是，當世界各國，逐漸可以買到Covax與WHO認證的6大疫苗的時候，一款施打人次，沒有超過100萬的「罕見疫苗」，國際上，如何受歡迎？台灣自己不打，或說打不完的疫苗，送給友邦？

黃暐瀚直言，有沒有想過友邦會是什麼感覺？高端也許真的沒有那麼差，但政府的「過度保護」，反令台灣人民產生「質疑」，懷疑這東西是不是真的差一截？才必須讓總統蔡英文、副總統賴清德這樣的出來掛保證。說到底，還是缺在國際認證，有國際認證，自然會有人願意施打，願意購買。