新北市中和區員山公園是中和熱門的特色公園，占地近3公頃，民眾向新北市議員金瑞龍反映員山公園的PU地板破損，及燈具有損壞跳電的情形，金瑞龍在9月疫情趨緩後，隨即召集相關單位進行會勘，預估改善總經費約需2000萬元，利用議會質詢時成功向市府爭取預算修繕。

中和員山公園啟用於2018年6月，至今已有3年時間，園內設施齊全，提供了一個非常舒適的環境給廣大市民到此遊憩。該公園建設共花費約6000萬元，除了有多項主題式遊憩設施，還有20公尺的彩繪溜滑梯。

民眾向新北市議員金瑞龍反映員山公園的PU地板破損，及燈具有損壞跳電的情形，金瑞龍向市府爭取預算修繕。（金瑞龍服務處提供）

金瑞龍說，當初建設公園時，為了讓孩子們有一個安全的遊憩環境，因此鋪設了許多彩色的PU地板，PU地板能避免孩子在玩樂時跌傷或發生其他意外。但是由於PU地板長期處於風吹、日曬、雨淋的環境下，加上已有相當的使用年限，因而導致該地板出現嚴重的龜裂現象。

民眾向新北市議員金瑞龍反映員山公園的PU地板破損，及燈具有損壞跳電的情形，金瑞龍向市府爭取預算修繕。（金瑞龍服務處提供）

金瑞龍在今年9月14日召集相關單位針對上述兩項缺失進行會勘，並要求公所針對PU地板破損部分先進行緊急修繕。整體改善工程所需經費約2000萬元，其中PU地板1300萬元，燈具700萬元。

10月市政質詢時，金瑞龍向新北市政府爭取改善經費2000萬萬元。金瑞龍表示，中和員山公園是熱門的特色公園，PU地板龜裂及燈具損壞跳電，不僅影響公園品質，也容易造成孩子受傷。

金瑞龍說，目前PU地板先請公所進行緊急修繕，後續公園整體的改善工程，會督促市府加速進行，讓市民享有一個友善的遊憩環境，讓孩子擁有一個安全的「放電」空間。