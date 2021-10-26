荷蘭衛生部長Hugo de Jonge周一表示，荷蘭政府可能會實施新的新冠管制措施，以抑制病毒擴散，並減輕新冠病患不斷增加對醫院系統的壓力。

荷蘭疫情再起已經持續了一個月，近來達到七月以來的最高水準。荷蘭在九月下旬時取消了幾乎所有的社交管制措施。

De Jone表示，新一波感染潮讓醫院病患人數增加的比預期更快，許多醫院再次地削減了常規的治療。

荷蘭政府已經要求衛生專家就可能採取的新措施提出建議，並將於11月2日做出新決定。

荷蘭在9月25日取消了多數新冠限制，並推出了「新冠通行證」，證明自己已接種疫苗或是陰性檢測證明，讓民眾藉此可以自由通行於酒吧餐廳等。

從解封開始，感染病例逐漸增加，周日新增6350名確診人數，較一周前增加了75%。

據政府資料，荷蘭有84.5%的成年人已接受兩劑疫苗。

另外俄羅斯和東歐的情況更為嚴峻。部分中歐國家在周一紛推出新的社交管制措施。

俄羅斯周一新報3萬7930名單日確診人數，為疫情爆發以來最高人數，以及1069名新冠相關死亡人數。

由於俄羅斯本土的Sputnik V疫苗研發進度落後，政府決定在本周祭出更嚴厲的措施，試圖遏止病毒蔓延。

俄羅斯部分地區已經實施停工令。莫斯科從本周四開始將啟動自去年6月以來最嚴厲社交管制，只允許基本的超市和藥房開業，關閉所有非必要商店。目前莫斯科所有學校皆關閉，首都60歲以上未接種疫苗老人皆須在家閉關。