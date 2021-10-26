華航(2610)響應國際減碳趨勢，宣示企業營運活動將於2050年達到「淨零碳排放」目標。華航為國內第一家、全球第二家同時通過環境系統管理(ISO 14001)及能源系統管理(ISO 50001)雙認證的航空公司，去年高標超越減碳目標，並在今年通過溫室氣體最高等級查證標準。

華航指出，今年獲得ISO 14064-1：2018溫室氣體查證最高標準「合理保證等級」聲明書。華航自2009年領先國內運輸業，導入完整ISO 14064-1溫室氣體盤查管理機制，每年針對全球飛航用油與國內所有地面作業的溫室氣體排放量進行盤查，掌握整體溫室氣體排放；今年更進一步因應溫室氣體查證標準改版及利害關係人關切趨勢，擴大並優化既有作業，同時結合企業環境及供應鏈管理機制，針對主要排放熱點推動節能減碳管理。

為符合國際減碳管理趨勢，華航參考科學基礎減量目標(SBT)思維，分別訂定飛航與地面溫室氣體自願減量目標，2020年已執行73項措施，其中地面作業溫室氣體排放量20623噸CO2e(二氧化碳當量)，高標超越基準年2009年排放減量38％目標。

華航並與國際航空運輸協會(IATA)、亞太航空公司協會(AAPA)、天合聯盟(SkyTeam)等國際組織參與環保永續議合作業，並訂下2050年達到營運活動「淨零碳排放」的目標，希望與國內政府、航管單位、油商、地勤業者等航空業產官利害關係者合作，共同營造永續發展且具國際競爭力的環境。