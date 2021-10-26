南韓人氣男星金宣虎，近日因陷入「墮胎風波」，導致代言廣告以及先前談好的電影與綜藝節目紛紛喊卡，演藝事業幾乎全毀，但事發一周後，被南韓網友封為「最有公信力」的媒體D社（DISPATCH）也出手還原真相，但由於案情太過複雜，網路上竟出現兩人交往的時間列，再度引發熱議。

金宣虎自從事件爆發以來，只對外發表過一封道歉聲明便消失無蹤，造成網路上謠言不斷，前女友的真實身分與過往的工作及離婚經歷也遭人挖出。而金宣虎方面則是冒出一名自稱是熟識他的友人不斷在IG上爆料，一切的主謀者都是所屬的經紀公司為了留住合約即將到期的金宣虎，而串通前女友的惡劣手段，在網路上炒得沸沸揚揚。

而事件經過一周之後，D社也終於出手指稱「金宣虎的前女友崔女慣性說謊」，除了多次欺騙他私下與其他男子來往外，金宣虎也會帶她參加朋友聚會，面對朋友的質問，金宣虎還大方表示「對於我來說，即使離過婚也沒關係」。在他們發現有小孩的時候，金宣虎雖感到混亂及害怕，但也向朋友表示「這是值得祝福的事情」，但崔女的態度卻反反覆覆，最後協議拿掉小孩後，金宣虎也盡到責任連續兩周陪在女方身邊全力照顧，並將女方帶回家中給父母認識，甚至領養狗狗「虎」只為了讓女方開心，與先前崔女爆料金宣虎冷淡、無情，自己為地下情人的內容完全不相符。

D社出手打臉崔女的各種爆料。（圖／微博@DISPATCH韩娱王 ）

D社還爆料崔女是名牌愛好者，不僅多次要求金宣虎購買精品給他，出門也都要求男方付錢，讓金宣虎的好友都看不下去，這點也與她口中金宣虎對錢很執著所以對她很小氣一說完全不一樣。另外，崔女私底下的人品也有問題，先前她便曾用匿名的方式寫爆料信到D社，內容除了公開金宣虎的私事，還表示自己受到前夫老婆及其相關人士的威脅等等，種種奇怪的行為都讓金宣虎相當困擾才提出分手。

而兩人複雜的過往，雖讓外界看得霧裡看花，但還是有網友在網路上整理出「精闢的時間列」還原真相，在網路上不斷轉發，其他網友看完後也紛紛留言「女方太誇張了」、「虎子被騙慘了」、「一直相信虎子的人品」、「我的天哪！太複雜了」、「雖虎子也有問題，但真被這女的害慘了」。