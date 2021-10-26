前總統馬英九被控在「三中交易案」賤賣國民黨黨產，偵審期間被限制出境5年。台北地檢署2018年7月依證券交易法特別背信罪起訴馬，全案歷經2年多審理，台北地院將於明（27）日上午11點宣判。

檢方起訴指控，馬英九2005年當選黨主席後，與前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清3人處理三中交易案，設計「天龍八步」財務操作手法賤賣黨產，害國民黨受有72億餘元損害，涉犯《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪。

北院今年8月10日開庭辯論，馬英九仍否認犯行，強調所作所為都是為了依照《廣電法》規定，在期限內讓黨政軍退出媒體，由中投公司專業團隊評估最佳方案後，以包裹方式出售華夏公司股權。

馬英九並說，他因忙於公務，無法事必躬親，交易具體過程是看到法院卷證才知道，但在交易期間，他不斷要求一定要合法，檢察官卻刻意扭曲他說的話，對他「非常規起訴」，他無法接受。

公訴檢察官則痛批，馬英九在偵審之前，多次找律師演練臨訟避罪的說詞，根本是開「串證大會」，甚至預置安排鉅額訴訟救助費用，犯後態度不佳，請求法院從重量刑，並宣告沒收馬等人的犯罪所得。

本案承審合議庭成員為，審判長胡宗淦、受命法曾林幸怡、陪席法官林呈樵。