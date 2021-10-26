一名女大生在網路分享心境表示，爸爸是名打火英雄，某個周六出任務去救災後，就再也沒有回家，讓她懊悔「若我知道那是最後一面，一定會跟你說很多次我很愛你」，也因為爸爸的事件，她現在常常向家人表達愛意，貼文曝光令不少網友看了痛哭流涕。

原PO今日凌晨於論壇《Dcard》指出，今天是爸爸的忌日，生前是一名消防員，因此常常不在家，休假時也因為常常遇到突發狀況，就要再出門支援。幾年前的某個禮拜六，當時下著毛毛細雨，她和爸爸在家吃午餐，才坐下來不到5分鐘，爸爸就接到同事要他前去支援的電話，於是爸爸又匆匆地收拾碗筷，向她揮揮手出了家門。

原PO吃完午餐後就到補習班上課，課堂間她突然覺得心像被捏碎一樣抽痛，這時補習班櫃台說有電話找她，才一接起來就聽到媽媽焦急的聲音，「妳快來，爸爸好像出事了」。她們全家趕到醫院，爸爸的長官及同事難掩哀傷地說，「他已經完成任務，本來可以休息一下，但卻堅持要再進火場，然後就沒有出來了」。

原PO難過地說，「若我知道那是最後一面，一定會跟你說很多次我很愛你」，也因為爸爸的緣故，讓她學會對家人開口說愛，雖然媽媽嘴上總是說「很噁心」，但她內心總認為「我不愛妳，我還能愛誰呢？」

文章曝光後，隨即登上網站熱門，網友紛紛留言「對全天下的打火弟兄們致上最深的敬意」、「這篇文真的看了好心酸」、「謝謝打火弟兄們的付出」、「差點看哭了，謝謝所有打火兄弟」、「真的覺得消防員好偉大，謝謝你們」。