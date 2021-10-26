高雄市甲仙區87歲翁姓民眾日前到郵局領取五倍券實體券，卻發現該券已遭他人領取，懷疑10月中遺失的健保卡遭人侵占後，被拿去領取五倍券，警方受理報案後展開追查，短短1天時間內就查獲是蔡姓女子所為，訊後依侵占罪嫌函送法辦，警方呼籲，拿著他人的健保卡無須委託書，就能領取他人五倍券，民眾要小心收好自己證件，切勿被他人冒用。

旗山警分局甲仙分駐所於10月22日下午接獲翁姓老翁報案，稱他的健保卡於10月19日不慎遺失，22日辦理健保卡補發後，便前往郵局欲領取振興五倍券，卻被郵局人員告知，其五倍券已於10月19日被人代為領取，老翁感到震驚又錯愕，他詢問家人後確定沒有幫忙領取，懷疑是健保卡遺失期間遭人冒名申領五倍券，立即向警方報案。

警方獲報後展開調查，鎖定一名66歲蔡姓女子涉有重嫌，隨即擴大調閱沿線監視器，並在報案後隔天下午，短短1天時間內就循線查獲蔡姓女嫌犯到案說明。

蔡女辯稱，是翁姓老翁委託他持健保卡到郵局代為領取五倍券，不過翁姓被害人否認表示，「根本就不認識蔡女」，更沒有委託蔡女代領五倍券，警方訊後依侵占罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，請妥善保管自身重要證件避免遺失後被冒用，以免衍生爭議或困擾；另外，未經當事人同意擅自代領行為已明顯觸法，恐涉嫌侵占罪，振興五倍券屬於有價證券，請民眾務必按照正當程序領取五倍券，勿以身試法。