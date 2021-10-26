香港性感女神鍾麗緹在2015年參加戀愛真人秀《如果愛》，與配對的張倫碩擦出愛火，小倆口克服12歲的差距，在2016年步入禮堂，夫妻倆近年雖然減少放閃，不過兩人私下其實相當恩愛，張倫碩日前就曬出老公視角照，讓鍾麗緹的蠻腰、美臀曲線全都露。

張倫碩日前在微博低調放閃，以背影入鏡的鍾麗緹放下一頭長髮，她坐在沙發上、望向天空，老公視角也讓鍾麗緹的蠻腰、美臀曲線全現形，鍾麗緹51歲仍擁火辣S曲線，好身材相當不科學，張倫碩也發文透露，鍾麗緹稱雲朵就像是「鯊魚在吃雞蛋」，張倫碩一時還反應不過來「我一臉懵逼（傻住了），最後忽然明白了她在說什麼。原來生活裡的美好是自己給自己的...但是我依然覺得沒有魚鰭，應該不是鯊魚。看嘴型頂多算個鯰魚」。

張倫碩低調曬恩愛，閃瞎一票網友，不少人則把焦點放在鍾麗緹的好身材上，紛紛直呼：「這美臀」、「你老婆這背影無敵了」、「這身材 倫碩幸福了」、「羨慕張倫碩」、「碩哥是最幸福的男人 人長得帥老婆又漂亮」。

張倫碩微博全文。（圖／取材自張倫碩微博）

保養有術的鍾麗緹，其實在上個月中過51歲生日，鍾麗緹感性說：「不管幾歲，年齡只是個數字而已」，鍾麗緹喜歡自己的每一段經歷、也愛現在的自己，鍾麗緹正能量迎接51歲，她開心說：「精神很重要，我一直都是很年輕的狀態，以前的我穿搭特別成熟、很緊張，現在放開了，懂得愛自己、享受生活」，認為每個女人不管什麼年齡，都要有美好時光。