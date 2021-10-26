為了盡快達到降低碳排放量的目標，同時緩解天然氣、燃煤等能源價格飆漲狀況，大陸當局9月底開始採取嚴格的能耗雙控政策，包括浙江、江蘇及廣東等工業重鎮都受到衝擊，此外，由於煤炭嚴重短缺，大陸面臨近年來最嚴重的電力危機，不過有分析師認為，即使澳洲擁有足夠的煤炭，大陸當局仍不可能向澳洲求援，甚至撤銷進口煤炭的禁令。

CNBC報導，去年底，澳洲公開倡議調查新冠肺炎起源，引發大陸當局不滿，宣布停止向澳洲購買煤炭，這也導致大陸煤炭出現供不應求狀況，進而影響到發電量能，且大陸碳排放量居高不下，當局才會採取強硬手段進行控制。

澳洲聯邦銀行分析師Vivek Dhar認為，即使近期傳出大陸開放部分澳洲煤炭，增加大家對大陸鬆綁管制的猜測，不過就近期的觀察，今年冬天大陸不會放寬對澳洲的禁令。

能源諮詢公司Wood Mackenzie首席分析師Rory Simington持相同看法，他說：「目前沒有跡象顯示大陸將開放購買澳洲煤炭，這主要是一個政治問題，而非經濟問題，現在沒有任何鬆綁貨物禁令的情形。」

去年底大陸暫停從澳洲購買煤炭後，轉跟印尼、蒙古及俄羅斯等國合作，此前也有媒體報導稱印尼煤礦企業與大陸簽署15億美元（約新台幣420億）的供應協議。

船舶經紀商Braemar首席散裝貨物分析師Abhinav Gupta表示，「大陸可能會跟印尼供應商購買更多煤炭，但他們的產能已經接近頂峰，另外俄羅斯與蒙古都是選項，我們也看到大陸從美國、哥倫比亞等大西洋供應商購買煤炭。」