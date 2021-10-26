太平警分局坪林警友站站長陳俊達結合樹福宮、行德宮、慈興宮等宮廟捐贈10組「太陽能爆閃式紅藍警示燈」，提供警方在轄區重要路段設置。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

為有效降低交通事故發生，在易肇事路段或燈光昏暗等轉彎處設置夜間爆閃警示燈，確實能發揮到提醒用路人的作用，太平警分局坪林警友站站長陳俊達在派出所所長莊念遠的提議下，結合地方資源與轄內樹福宮、行德宮、慈興宮等宮廟捐贈10組「太陽能爆閃式紅藍警示燈」，提供警方在轄區重要路段設置，希望降低交通事故發生率。

近日來太平地區夜間又將多了一群紅藍相間閃爍的「沉默的守護者」，希望透過警示的設置達到防制事故發生，太平警分局坪林派出所新任所長莊念遠甫上任後，積極針對轄內交通事故防制及不合理交通工程等改善及協處，獲得地方仕紳的肯定，在警友站站長陳俊達及轄內知名宮廟一同響應，合計捐贈10組「太陽能爆閃式紅藍警示燈」，將在易肇事路段或燈光昏暗等轉彎處設置，希望發揮拋磚引玉之效，盡到社會的一份責任。

坪林警友站站長陳俊達表示，夜間爆閃警示燈確實可以發揮到提醒用路人之效，尤其是在行經路口達到放慢車速，並留意路口周遭狀況，因為紅、藍交錯閃爍的燈光，遠看就像警方在執行路檢勤務，警示效果十足。

太平分局表示，感謝警友站及民間團體的熱心公益，也呼籲用路人行經路口應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人安全，確保人民生命及財產安全。