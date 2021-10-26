JAMES HARDEN GETS THE CALL



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布魯克林籃網26日在主場擊敗華盛頓巫師，主將杜蘭特(Kevin Durant)砍下25分8籃板，率軍以104-90大勝，籃網本季第2勝也是主場首勝，同時是巫師本季首敗。哈登(James Harden)有14分、6籃板、9助攻，板凳後衛米爾斯(Patty Mills)轟進5顆三分球拿到21分。

這場比賽雙方的手感都不佳，籃網團隊命中率42.6%，主要是杜蘭特（投17中9）、米爾斯（投14中8）特別好，相較之下哈里斯(Joe Harris)投12僅中3，哈登外線投8中1，唯一投進的那球被對手犯規。這次哈登採取標準投籃動作，腳沒往前踢，確實是對方防守者壓到他身上來，罰進之後成為「4分打」！他全場3罰3中。

籃網雖然命中率不佳，但把巫師徹底壓制，首節打出38比20的氣勢，第2節甚至一度領先25分，巫師全場的命中率僅34.7%。

巫師畢爾(Bradley Beal )說：「我會振作起來，但我確實需要在各方面加強表現，特別是攻擊籃框方面可以再更好一點。」畢爾投22中8，攻下全隊最高的19分，他連一次罰球都沒有。

這是籃網在紐約主場的比賽，拒打疫苗的厄文(Kyrie Irving)無法出賽，前一場他們被黃蜂擊敗之後，杜蘭特表示必須找出沒有厄文也能贏球的方法。杜蘭特對ESPN說：「我們不能只在戰況吃緊時抱怨陣容不完整，我們肯定希望厄文出場，他是非常重要的一員。但現在的情況是不可能的，所以我們得另尋出路。」