男子被捕後仍從警車上逃跑不慎跌趴在地上無法動彈。（圖／翻攝自網路）

吳姓男子不滿遭北投中和街上一間通訊行羅姓老闆屢次催討債務，15日晚間8點多，竟持老虎鉗、檳榔刀到場示威，並持刀在店內追砍羅，警方獲報到場，見吳男若無其事坐在門口的機車上，但車頭置物空間放著一把檳榔刀露餡，案經羅指認，警方將吳帶回派出所偵訊，並依恐嚇、毀損等罪移送法辦。

吳男積欠羅通訊行店長100多萬，本月15持刀上門出氣，先丟擲老虎鉗，砸毀店內展示櫃玻璃，羅因而報案，並稱有人要鬧事，第2次報案又稱砸店，警方立即趕到現場，老闆說吳男身上有電擊棒，但吳男1人坐在機車上，告訴警方「正在等候朋友」，但站起身時，員警看到車前置物空間，放置一把檳榔刀，經羅確認，吳男就是持該刀揮舞。

員警在店門口打算逮捕吳男，但因他體型特別壯碩，引發路人圍觀，還拍攝影片po網，吳男遭架上警車，又從另外一邊衝出，不慎跌倒趴在地上，整個過程全都錄。

吳男因情緒失控，警方除逮捕上銬外，另外通知119救護車強制送國軍北投醫院治療，經醫師評估後，並無急性住院的必要，隨即被帶回警局偵訊，依恐嚇、毀損罪送辦。