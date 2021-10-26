中國國務委員兼外長王毅25日在第17屆「北京—東京論壇」開幕式上發表視訊致辭。王毅強調，當前中日關係面臨關鍵發展時刻，涉及歷史、台灣等事務事關兩國關係政治根基，任何情況下都務必要恪守中日四個政治文件的原則和精神，不能有絲毫含糊，更不能試圖踩線逾矩。

根據大陸外交部網站顯示，王毅說，當前，百年變局深刻演進，世紀疫情起伏延宕，中日關係面臨關鍵發展節點。習近平主席不久前應約同岸田文雄首相通話，雙方一致同意以明年中日邦交正常化50周年為契機，推動構建契合新時代要求的中日關係。兩國領導人的積極互動，為中日關係開闢新局點了題，明確了兩國關係下步發展的大方向。

王毅強調，「五十而知天命」，紀念中日邦交正常化50周年，最重要的就是重溫邦交正常化的初心，恪守中日四個政治文件的精神，接續中日友好合作的使命，更清醒、更透徹地把握住兩國關係發展的正確方向，進而更堅定、更有力地開闢下一個50年的發展前景。

一是重塑互信，夯實兩國關係的政治基礎。這是中日關係的關鍵所在。沒有牢固的互信基礎，中日關係就如同無根之木、無源之水，難以真正行穩致遠。要從全球視野和戰略眼光，找準契合時代發展的相互認知和正確定位。希望日方更加理性客觀地看待快速發展的中國，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到制定政策上，落實到具體行動中。涉及歷史、台灣等事務事關兩國關係政治根基，任何情況下都務必要恪守中日四個政治文件的原則和精神，不能有絲毫含糊，更不能試圖踩線逾矩。

二是升級合作，實現兩國更高水準的互利互惠。隨著中日各自發展，雙方互有需要、優勢互補的基本面沒有也不會變，合作潛力依然巨大。雙方應深化產業合作，共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定；加強數位經濟合作，助推兩國經濟民生；加強減碳合作，以兩國制定碳中和目標為契機，推動氣變議程。

三是管控分歧，為兩國關係穩定發展減負排障。中日關係出現分歧難以避免，關鍵是妥善加以管控，不讓分歧定義和主導兩國關係。面對具體爭議，雙方應遵守已達成的共識，排除外部因素干擾，通過對話求同存異，通過機制管控危機，通過合作共用利益。在人權和價值觀問題上，雙方可以本著求同存異的態度坦誠對話，增信釋疑，決不能借題發揮，當成干涉別國內政的工具。

四是擴大交流，改善兩國關係的社會環境。近年來，在一些惡意炒作和有意挑撥下，兩國民眾的相知相交出現了一些問題。雙方應以今明兩年「中日文化體育交流年」、北京冬奧會和中日復交50周年為契機，以靈活方式加強各領域相互交流，使中日友好更加生動立體，更加與時俱進，更加深入人心。雙方還應著眼長遠，持之以恆推進青少年交流，培養中日友好事業的接班人。

五是加強協作，賦予兩國關係更為開闊的視野。中日要將亞洲振興作為共同目標，排除各種外來干擾，致力於維護地區和平穩定大局，共同引領亞洲區域合作和一體化進程。要踐行真正的多邊主義，反對「新冷戰」和「小圈子」，攜手應對全球性課題。