職業女網球星小威廉絲（Serena Williams）雖然近年成績沒生涯全盛期好，但仍是全球頂尖運動明星，她的一張2003年發行、親筆簽名的新秀球員卡，在美國紐澤西拍賣會上以4萬4280美元（約124萬台幣）出售，創下女子運動員紀錄。
美國ESPN指出，小威這張卡是被一位透過另類投資交易平台Alt的匿名買家買下，價格超越1992年運動畫刊兒童版發行的女足球星漢姆（Mia Hamm）的新人卡，當時這張球員卡成交價事3萬4440美元（約97萬台幣）。
高汀拍賣（Goldin Auctions）創辦人兼執行長肯·高汀（Ken Goldin）表示：「人們開始接受女子運動員的球員卡是值得收藏的，過去3年交易大幅成長，特別是2020下半年到2021年，我也常在討論區看到人們找尋女性選手的小卡。」
在同一場拍賣上，有超過60張小卡拍賣，有不少重磅交易，其中8張卡更是出價達到50萬美元（約1405萬台幣），NBA 2003-04球季一張現效力湖人隊的球星詹姆斯的球員卡，以246萬美元（約台幣6911萬）出售。
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