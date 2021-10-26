中國社會科學院和平發展研究所所長廖崢嶸26日在大陸《環球時報》撰文表示，今年是中國正式加入世貿組織（WTO）20周年。上周WTO第8次中國貿易政策審議，美澳等對中國貿易政策多加指責。這是美國政府換屆以來，中國與美國及其盟友首次就貿易政策在重要多邊場合展開面對面交鋒。既體現中美具體問題的爭執，也檢測美國「重返多邊」是否真誠的試金石。

廖崢嶸指出，拜登上台後宣稱放棄「美國優先」，突出「重返多邊」。但國際社會聽其言，更要觀其行。當前美國「重返多邊」的做法遠不足以讓世人釋惑。

首先，美方此次將中美以及中國與美國個別盟友的貿易分歧帶到多邊，若是企圖「倚多為勝」，則非多邊之福。美國這次主導的對華貿易政策攻擊要嘛無中生有，比如指責中國存在「強迫勞動」；要嘛舊調重彈，比如指責中國的產業政策「扭曲市場競爭環境」以及列舉中國所謂「不公平貿易行為」：優待國有企業、資料限制、保護智慧財產權執法不力以及網路盜竊等等。眾所周知，入世以來，中國一直認真履行各項承諾，不斷擴大開放，降低關稅，削減補貼在內各種壁壘。中國就上述問題一直對美開放磋商，是美國的單邊制裁和施壓一次次打斷正常磋商進程，導致問題複雜化。

拜登政府看似強調多邊，實則針對中國，「多邊」不過是其與中國競爭的手段和戰場，並非真正尊重多邊精神與原則。去年9月，WTO小組委員會認為，川普對中國商品加徵的額外關稅違反國際貿易原則。拜登對此置於不顧，迄今不願放棄「川普關稅」，仍在維持對華單邊制裁，並以更多調查和制裁相威脅；拜登政府還收緊對華技術封鎖，擴充涉華實體名單；拜登政府也不急於解決因上屆政府不作為造成的WTO上訴機構停擺；拜登政府以「價值觀」「人權」為號，拉攏盟友，共謀針對中國的「新規則」，打造排除中國的供應鏈和貿易圈。這不是真正的多邊，而是歧視性、選擇性、排他性的偽「多邊主義」，與WTO宗旨完全相悖。

廖崢嶸稱，其次，拜登的多邊主義，以「服務（國內）勞工」代替川普的「美國優先」，維護本國利益的本質不變，但策略上有變化，從川普的單打獨鬥、四面出擊走向拉攏盟友與夥伴。這一策略貌似「初見成效」，美與盟友關係較之上屆政府有了一定改善。在美國牽頭下，136國在經合組織框架下就國際稅收達成一致，從而將美歐之間長期爭執的數字稅問題從雙邊轉移到多邊，放棄了相互報復。

拜登政府努力重返「多邊」的目的，一是仍將美國利益凌駕於他國之上，二是強化對中國的遏制，這兩個目標與國際社會認同和熟悉的多邊主義存在深刻矛盾，美國現政府的多邊之路可能舉步維艱、三心二意，其政策恐怕會造成圈層疊加，內在博弈與外在博弈相互衝突，國際關係更加破碎，與理想的多邊合作相去更遠。

廖崢嶸指出，最後，誠然如此，拜登政府至少擺出了一個重返多邊的政策姿態，這也為重振多邊主義聲威、推進多邊機制改革、開展多邊體系下的大國協調和合作創造了一絲機會。中國致力於實現高品質發展、構建內外雙循環發展格局，需要維護全球貿易自由化、便利化，促進多邊體系改革、進步、反映時代要求。因此，中美在多邊領域合作可能性增大。

當前美國面臨的經濟挑戰，比如通膨壓力不斷上升、債務高企帶來危機隱患，都不是中國造成的，但解決卻離不開與中國合作。這也是美國貿易代表戴琪一邊指責中國一邊聲稱不能與中國「脫鉤」，而要「重新掛鉤」的原因之一。如何實現？除了認真對待中方所提的「三條底線」「兩份清單」，在多邊領域，也應當回到中國和國際社會大多數國家所主張的理念和原則，即不搞歧視性、排他性標準、規則、體系，不搞割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘；支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制；放棄單邊主義和保護主義，踐行國際社會認同的多邊主義。