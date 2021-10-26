寶雅(5904)因消費市場增溫，第3季稅後盈餘回升至3.94億元，季增38.74%，累計前3季每股盈餘為12.76元，振興五倍券正式上路，POYA寶雅與POYA HOME寶家也推出多項加碼活動，可望為第4季營運增添動能，不過歐系外資最新報告下調寶雅2021年到2023年每股盈餘2%到9%，目標價也降至632元，寶雅今天盤中股價逆勢走弱。

本土新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，消費市場回溫，寶雅營運也擺脫第2季谷底，第3季合併營收為42.08億元，季增10.93%，營業毛利為18.3億元，季增12.16%，單季合併毛利率為43.5%，季增0.47%，年減1.29個百分點，稅後盈餘為3.94億元，季增38.74%，單季每股盈餘為3.92元；累計前3季合併營收為127.23億元，年減2%，營業毛利為55.65億元，年減0.73%，合併毛利率為43.74%，年增0.51個百分點，稅後盈餘為12.85億元，年減18.59%，每股盈餘為12.76元。

截至9月底為止，全國共有271間寶雅、30間寶家。

寶雅國際表示，公司將持續展店，且台灣疫情趨緩，振興5倍券挹注，預計對公司帶來正面貢獻；同時寶雅將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、6月23日正式上線的POYA Buy寶雅線上買、以及8月25日上線的寶家線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

歐系外資最新報告指出，隨著台灣活動正常化及振興5倍券發放，我們預期寶雅集團今年第4季銷售將持續回升，且同店銷售於10月開始轉正，加上管理階層對展店保持積極態度，將寶家的擴張目標上調至20家，我們預期寶雅集團的利潤將隨著寶家模規及利潤提升，不過我們將2021年到2023年每股盈餘調降2%到9%，維持「優於大盤表現」評等，目標價則由666元降至632元。