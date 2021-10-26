因SK海力士季報搶眼，也帶動26日韓股走高。目前KOSPI在3039.74點，漲19.2點或0.64%。同時，韓元走強，公債殖利率也上升。

26日韓國SK海力士公布最新季報結果，同時也預測記憶體晶片需求還會穩健成長。SK海力士7月至9月的營業利益增至4.2兆韓元，約36億美元，高於2020年同期的1.3兆韓元。同時，也創自2018年第4季以來單季最高，略高於市場預估值4.1兆韓元。至於營收則年增45%，達11.8兆韓元並創新高紀錄。

SK海力士與三星電子分別漲3%與0.57%，電池製造商LG化學與Naver也各自漲2.07%與1.99%。

26日韓國央行最新數據顯示，當地第3季GDP成長僅0.3%，為過去5季以來最低。以第2季為例，GDP還有0.8%成長性。同時，占GDP近半的民眾消費項目，在第2季增加3.6%後，第3季反而萎縮0.3%。至於建築與公設投資方面，也分別下降3%與2.3%。

另外，韓國財政部也表示，暫時將主要石油產品的韓國國內稅減收20%，希望能稍緩解國際油價上漲所帶來的物價壓力。

美元兌韓元的價位在1165左右，韓元升值0.29%。

韓國3年期公債殖利率升3.4個基本點至1.953%，而10年期的也升5.8個基本點至2.484%。