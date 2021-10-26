美國警方表示，愛達荷州首府波伊西（Boise）1個購物中心今天發生槍案，造成2人死亡4人受傷，傷者包含1警。單獨犯案的嫌疑人已遭拘押。

有關當局在記者會中表示，警方曾與嫌犯發生槍戰，過程造成1警受傷。目前購物中心已經安全，但警方仍在找尋是否有其他受害者。

警方並未公布受害人或嫌疑人的其他資訊，僅稱調查仍在進行中。

波伊西警察局長李伊（Ryan Lee）表示，目前還不知道犯嫌開槍動機。

「紐約時報」報導，發生槍案的Boise Towne Square購物中心共兩層樓，內有超過150個店家和餐廳。

槍案發生時，居民季平（Cheri Gypin）正和朋友在購物中心內走動。她表示聽到幾聲巨大的槍響，以為是什麼東西從天花板掉下來，然後有約60人往他們的方向跑過來，還有人推著嬰兒車，邊跑邊喊現場正發生槍擊案。

大規模濫射和其他槍枝暴力是美國的一大問題。支持槍枝管制的人士認為，美國槍枝氾濫和槍枝法太過鬆散都是造成問題惡化的原因。