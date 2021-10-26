一名網友DIY換冰箱燈泡，結果卻意外開啟「異世界之門」，引起網友討論。（圖／翻攝自PTT）

一名網友近日發現家中冰箱的燈泡不斷閃爍，決定自己DIY換燈泡，想說買個最便宜的就好，燈不用太亮，結果裝上去以後卻「意外開啟異世界之門」，冷凍庫炸出劇烈白光，猶如奇幻電影中通往魔法世界的通道，爆笑畫面引起網友討論。

一名網友近日在PTT上發文表示，近日家裡冰箱冷凍庫的燈壞了，一直閃爍不停，讓他看了覺得很心煩，決定去買顆燈泡來替換，結果將燈泡的型號記下來後，他到賣場詢問店員，對方還讓他挑選顏色，他想都沒想就說要白光的、最便宜的就好。

該網友透露，他最後買了一顆60元的燈泡回家，想說冰箱的燈用這種最便宜的就夠了，沒想到替換以後卻出事了！從照片中可見，一打開冷凍庫的門就白光炸裂，明亮到照片直接過曝，連裡面放什麼食材都看不清楚，也讓原PO看傻直呼「每當我打開冷凍庫的大門，就像開啟了異世界的大門」。

爆笑畫面引起網友熱烈討論，不少人看到如此劇烈的白光，忍不住笑說這好像會通往天國或是異次元，給人一種手伸進去就會不見的錯覺。「看到直接笑瘋掉」、「感覺手伸出去會被吃掉」、「異次元」、「異世界之門」、「要轉生了嗎？」

也有網友揶揄說，以後半夜要找東西吃，只要開冰箱門就足夠亮了，感覺很實用，也要人開玩笑說，這應該是「記憶消除光」，感覺每次打開冰箱，都會被亮到忘記原本要幹嘛，對此，原PO也留言表示「阿母每次打開冰箱都會忘記剛剛要拿什麼」。

另有網友建議原PO可買幾張玻璃紙貼在燈泡前或加裝深色的燈罩，應該就能解決燈光過亮的問題。後來，原PO表示，他原本先用一包雞塊擋在燈泡前面，瞬間冰箱透出雞塊的泛黃光澤，看起來舒服很多，但後來發現這樣更可怕，就像是某種閃光彈陷阱，如果不小心動到雞塊，劇烈白光就會發射，有夠危險。