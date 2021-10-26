台東馬偕醫院擴床計畫獲准，從原337床擴充為377床，提升醫療量能及改善民眾待床問題。（蔡旻妤攝）

台東縣醫療資源不足，受限過去醫療法規，台東民眾住院常出現一床難求困境，經台東縣多次爭取擴充急性一般病床，台東馬偕醫院擴床計畫今獲中央核准，急性一般病床將擴充增加40床，從原337床擴充為377床，提升醫療量能及改善民眾待床問題。

台東縣衛生局表示，台東馬偕醫院為縣內唯一的區域醫院及重度急救責任醫院，肩負台東縣全縣重症醫療重責，急性一般病床住院率高，常發生一床難求、民眾須於急診待床，甚至需要外轉到其他縣市住院。台東馬偕醫院過去積極向衛福部申請擴充急性一般病床40床，然而卻受限於醫療法規對於次醫療區域急性一般病床不得超過每萬人設置50床的規定，無法順利獲准。

饒慶鈴體認縣民醫療需求及該院擴床的急迫性，除責成衛生局多次函文向中央爭取之外，更親自向衛福部面報並請求中央能修訂法規，以符合台東縣醫療需求。感謝衛生福利部看到台東醫療不足，積極修訂法規，台東馬偕醫院急性病床的擴床計畫終獲中央核准，未來該院急性一般病床由原本337床擴充為377床，提高住院量能，降低民眾待床的困境。

衛生局指出，饒慶鈴上任後積極努力於提昇台東縣平均餘命、健康維護等相關議題，像是全國第一「以網路代替馬路」的5G遠距醫療，引進高醫團隊強化南迴醫療服務、協助台東馬偕通過重度急救責任醫院、擴增專科醫師及人力培訓。

同時台東醫療量能也不斷升級，目前全縣16鄉鎮衛生所醫師已全面到位，台東馬偕醫院也增聘心臟、整形外科、眼科醫師，可提供全年24小時緊急會診和手術，榮民醫院及部立台東醫院成功分院增聘腎臟專科醫師、台東基督教醫院則延攬放射腫瘤科醫師，南迴線也有高醫團隊提供各項專科門診，特別門診則有大腸鏡、胃鏡、乳房與C肝等。

台東縣在醫療品質改善及量能增加的努力，從最新一期2021年《遠見》縣市總體競爭力調查結果即可呈現，台東縣總體競爭力排名非六都第4全國第9，其中，今年台東縣在醫療衛生項目上升至全國第4，另外，根據內政部最新公布的2020年全國平均壽命，台東縣為76.5歲，比前1年增加0.17歲，2年來台東平均壽命增加比例為全國第4。