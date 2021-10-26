雲林縣警方25日宣布破獲五倍券偽造案，逮捕2嫌、起出4張面值500元偽券，全案持續擴大偵辦中，26日雲林縣長張麗善前往雲林縣警局表揚有功人員，並提醒民眾收到五倍券要「多看多摸」，真倍券看起來有光澤、摸起來有立體感。

張麗善表示，雲林警方去年曾破獲三倍券偽造集團，今年又破獲五倍券偽造集團，對於整個金融秩序的穩定、民心的安定有很大的助益，所以特別前來表揚破案有功人員，期盼警方繼續努力追查，不要讓任何偽券流入市面。

張麗善提醒民眾，真的五倍券摸起來有凹凸立體感，印刷油墨有光澤，此次查獲的偽造五倍券由於是彩色影印的，摸起來沒有立體感，且比較小張、序號都一樣，民眾只要稍微用心查看，不難辨認真偽。

張麗善指出，此次警方不僅查獲偽造五倍券，也起出大量偽造工具，以及改造槍枝、子彈、毒品，將整個不法集團一網打盡，為民眾消除治安毒瘤。提醒店家收取五倍券時，一定要好好檢視，避免拿到偽券造成損失，若發現異常馬上通報警方。