美國白宮今宣布入境新規，11月8日起所有外籍旅客須完整注射獲美國FDA或世界衛生組織WHO核准疫苗方可入境，包括台灣目前施打的AZ、BNT與莫德納疫苗，唯獨高端沒有含在內。關於打高端還有無機會入境美國，林氏璧揭一關鍵：要先獲得歐盟認證。

林氏璧今在臉書發文指出，11月8日起，所有赴美外籍旅客登機前須出示2種文件，包括完整接種證明及出發前3天內檢驗陰性報告。而獲FDA核准，及WHO緊急使用清單上的疫苗包括莫德納、BNT、嬌生、AZ、Covishield（印度版AZ）、國藥、科興。以上疫苗混打任兩劑14天後皆被視為完整接種，但兩劑間隔不得少於17天。

林氏璧接著表示，至於美國是否可能擴大認可未在WHO緊急使用名單上的疫苗，根據美國一名資深官員今天在背景簡報會中的回答：「機率恐怕不高」。

林氏璧翻譯白宮的逐字稿：「這是一個動態過程，包括WHO及其免疫專家戰略諮詢小組(SAGE）決定WHO認可名單的過程。我們選擇了美國FDA和WHO認可的疫苗名單，這些疫苗經過容易定義的國際公認標準化程序。我們很清楚WHO和SAGE將繼續定期檢視緊急使用清單，待其他疫苗效力數據出爐，未來也會經過審查程序。」

林氏璧認為逐字稿中的「這是一個動態過程」代表美國的這個名單還會繼續新增認證的疫苗，並直言「高端疫苗，加油吧。獲得歐盟認證，擠進這個名單中」。