高鐵延伸宜蘭的站址該選在哪，候選地點從4個吵成6個，還引發政治風波，交通部長王國材今日接受網路節目專訪時指出，宜蘭站址除考量當地需求，還要替未來的延伸留下後路，並直言「環島高鐵不是夢」。

王國材上午接受《震傳媒》節目主持人黃光芹訪問，針對近日炒得火熱的高鐵延伸宜蘭案做出回應。王解釋，宜蘭高鐵的前身為北宜直鐵，從南港到頭城拉一條直線，但途中經過水質保護區與脆弱山脈，工程及環保都受限，於是換個路線繞過集水區，但這麼一繞的效率又等於台鐵，因此勢必提供更快速的運具。

外界質疑，高鐵延伸宜蘭直接跳過可行性評估，王國材回應，此案進行的是可行性及綜合規劃，兩者是同步進行，整個宜蘭高鐵或直鐵的案子跑太多年了，由於宜蘭鄉親的期待很深，若還用層層行政程序曠日廢時，對鄉親並不公平。

選址方面，王國材坦言考慮四城時，沒有顧及到宜蘭以蘭陽溪分為南北，溪南、溪北長久以來希望開發需要公平的課題，因此站址出現第5、第6個調整方案，會請顧問公司加入評估。

王國材表示，高鐵當初到桃園、新竹，都不是當初的市區地帶，還有台中烏日、台南沙崙等，都距離市區較遠，而四城站只距離宜蘭市區3.5公里，其實並不算遠。他再舉例，高鐵延伸屏東也選在屏東站前面的六塊厝站，已保留270公頃的特定區計畫。

「環島高鐵我覺得不是夢！」王國材指出，未來工程技術越來越強，現在找不到路，或許以後會找出一條路廊，如果高鐵設在宜蘭站，也要考慮以後能不能延伸，假如設在市區，以後恐怕跑不出來了，如果停在有發展、有腹地的地方，之後才有機會延伸。

他說，屏東六塊厝站就留下往潮州、台東延伸的本錢，不是今天就畫下句點，這項考量在選址也是很重要的一環，如果在某個地方打死出不去，就沒有延伸機會。