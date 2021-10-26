2018年台南攝影上桌活動現場。（一影像提供）

2019年活動現場，評審黃建亮（左）給與參展者意見。（一影像提供）

2019年活動現場，評審李旭彬（右）給與參展者意見。（一影像提供）

2021台南攝影上桌PHOTOGO 活動將於2021年10／29~10／31 在台南市水交社文化園區展出。今年秋季的尾端，台南市水交社文化園區將舉辦一場攝影的盛宴。

由一影像主辦、台南市文化局與水交社文化園區協辦以及國家文化藝術基金會所贊助的台南國際攝影節「2021台南攝影上桌PHOTOGO」的活動即將展開，接續2018、19的活動盛況，今年的攝影上桌邁入第三年。

本活動透過公開徵選的方式，由五位評審台南國際攝影節總策展人黃建亮、藝術家／策展人 張美陵、藝術家／策展人李旭彬，高雄攝影節總策展人邱國峻與台北國際攝影節新銳展策展人鄧博仁從眾多優秀的報名者中選出最後三十位的入選者參展。

「攝影上桌」希望透過台南的熱情，讓每位參展藝術家「辦桌」，將好菜（作品）上桌，邀請民眾前來互動與對話。

跳脫傳統攝影上牆的思維，桌上型的展示更能多元呈現創作者的觀點，從平面到立體，將創意多層次的表現。

本活動的目的「透過攝影・展開對話」，希望透過參展藝術家與民眾、評審多方的討論與對話，將攝影藝術更為進化與提升，開創出不同觀點，找出更多攝影的可能性。

10／29日除了桌上展示交流之外，當天晚上還有幻燈之夜的活動，每位參展藝術家將輪流上台分享攝影作品，10／30日下午三點在園區草地上舉行攝影論壇活動，由策展人黃建亮與策展人李旭彬分享他們在國家攝影文化中心策展的理念與想法，請勿錯過「30人x 30桌 精彩加倍，等你品嚐」的別出心裁的攝影活動。

活動時程

▍ 活動地點

台南水交社文化園區（臺南市南區興中街118號）遊客中心前方草地

▍ 活動內容

10／29 (五)

12：00 - 18：00 與三十位藝術家互動交流

19：00 藝術家戶外作品幻燈秀分享活動

10／30 (六)

10：00 - 17：00 與三十位藝術家互動交流

15：00 - 16：30 攝影論壇

16：30 舉行頒獎儀式(由評審選出五位Photo GO得主)

10／31 (日)

10：00 - 16：00 與三十位藝術家互動交流

▍ 三十位入選藝術家

張士飛 鄧毅駿 陳謙睿 黃弘川 黃迦

劉怡君 林山 柯善文 王睿勁 何宇軒

郝威爾 黃靖凱 潘彥中 陳柏豪 許鎮富

周暐恩 魏妤珊 蘇厚文 薛穎琦 孫筱瑜

湛文甫 王崴漢 陳炯詒 楊承運 吳東霖

李羿璋 朱韻蓉 張子謙 陳柏銓 童立