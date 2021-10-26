來自台中市的童姓男子21日晚間，被發現面部朝下倒臥在新竹縣湖口鄉租屋處的浴室，警消到場後，因童男無呼吸、心跳加上疑似有屍僵，認定其明顯死亡，但家屬會同葬儀社到場，禮儀人員將童男翻身時，發現童男有呼吸，因此由消防人員緊急送醫，經開刀後陷入昏迷，26日中午過世，其姊大慟「已無手足在世」。

這起事故發生在21日晚間9點許，童男的朋友無法聯繫上他，因此向警方報案求助，而當警方與房東進入童男租屋處時，發現童男面部朝下倒臥在浴室內，因此致電119請求協助，而消防人員到場時，也為童男檢查脈搏等，發現童男頸動脈未跳動、且上肢僵硬，判斷已明顯死亡。

未料警方通知家屬，由家屬再找葬儀社，當晚11點多趕抵童男租屋處時，禮儀人員要將童男移出浴室，將其翻身時，卻發現童男有呼吸，童男姊姊描述當時狀況，「呼吸是由弱轉強」，因此他們再度通報119，緊急送往東元綜合醫院救治，但因童男顱內骨折、出血，經開刀後仍陷入昏迷，26日中午11點30分左右過世。

童男的姊姊說，21日晚接獲警方致電，告知其弟已經死亡，因此從台中趕往新竹路上，邊聯繫葬儀社，到場後，她眼睜睜看著「已經死亡」的弟弟，在被禮儀人員翻身後還有呼吸，「那種痛無法形容」，童男的姊夫也說，從湖口到東元醫院的路最快只需要10多分鐘，但他卻走了3個多小時。

童女三姊弟的父母均因癌症過世，童女泣訴，哥哥今年6月才因胰臟癌過世，「我只剩下他（弟弟）了！」童男原先在桃園從事餐飲業，因不敵疫情而另尋頭路，16日才從桃園搬家至湖口，未料才短短一周，就遭逢意外。

童女說，如果當時救護人於及時翻身，探查弟弟狀況，「我們沒有話說」，童男姊夫曾擔任義消20多年，他也說，3個小時是否有助於救護狀況「是科學問題」，但多這段時間，對家屬來說「很難接受」。

新竹縣消防局26日也說明此案，當天接獲報案時，共有3名救護人員到場，由於童男無脈搏、呼吸，且四肢僵硬、發紺，才會以屍僵判定明顯死亡，消防局內部已經重新檢視救護流程，特別是「現場明顯死亡的認定」相關教育訓練，會盡速提出更人性化的作業流程。

消防局也表示，出勤同仁十分自責，多日無法成眠，也多次前往醫院向家屬致意，期望傷者早日康復，未來也會記取此次經驗，不再發生類似狀況。