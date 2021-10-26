台北市長柯文哲、基隆市長林右昌近日為了基隆捷運大打口水戰，交通部長王國材26日上媒體人黃光芹廣播節目時，則表示柯市長「可能有健忘症」，當初四首長會議有5點結論，現在哪一點不是照當初結論來做？「如果當初有共識，柯市長就應該尊重。」

王國材說，基隆到台北的交通，在蔡政府上台之前談了10、20年，蔡政府上任後，成為前瞻第一炮，當時提出Tram-Train（輕軌-火車）計畫，輕軌走到火車軌道上，是日本的技術。但王國材帶隊去日本考察，發現都用在郊區，不符基隆到南港需求，因此後來希望基隆這條新路線與原來台鐵脫鉤，不要用台鐵的路廊。 但八堵到基隆腹地狹窄，當時希望取消台鐵，由於基隆市民希望保留台鐵，所以去年10月四長會議的共識是短期先把捷運做到八堵，八堵可以做捷運、台鐵轉乘配套，甚至同月台轉乘；但長期還是希望捷運到基隆市區，不是不做。

柯文哲說「基隆捷運沒到基隆就是騙局」，王國材表示，不是沒進基隆市區就不叫基隆捷運，從北五堵起，六堵、七堵、八堵都是基隆，已經服務到基隆市民。去年四長會議，柯市長希望基捷拉到南港並地下化，才又多花了80幾億，柯市長可能有健忘症。王國材說自己昨天特地彙整四長會議紀錄交給柯，希望提醒柯，當初如果有共識，現在照共識來做，就必須尊重，不應該再扯預算。

至於柯文哲說他到四長會議現場才知道輕軌變成捷運，王國材解釋，輕軌時速僅30公里，且輕軌占路面；後來升級LRRT（輕軌捷運系統），又再升級長距離的捷運。

外界質疑基捷會不會變成「蚊子列車」？王國材認為不會，基隆到台北1天有15萬人次，公共運輸使用率算高，所以有需求；財務當然要顧，但基本民行的需求也要顧，不能只算投資效益，政府造橋鋪路也沒有投資效益，也是要做。且基隆捷運經過百福社區，人口不少，另外汐止保長坑現在很多貨櫃場，未來也會有都市計畫。

王國材說，汐東線現在是柯市長不想做，侯市長想做；另基隆捷運希望交新北經營，他跟侯市長有談過，侯在新聞也說會承擔，但交通部和新北市還沒有正式文件。黃光芹問為何不找柯市長經營基捷？王國材笑說「我看到他的態度我就不想了」；黃光芹又說，柯市長如果有心，還可以爭取一起做汐東線，王國材笑說「我是覺得不太可能」。