AIT處長孫曉雅（左）、新竹市市長林智堅（右）。（圖／取自林智堅臉書）

AIT處長孫曉雅（左）、新竹市市長林智堅（右）。（圖／取自林智堅臉書）

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅25日專程拜訪新竹市市長林智堅，林智堅除與孫曉雅交流各領域意見，更表達對美國捐贈台參250萬劑莫德納疫苗的感謝，同時也邀請孫帶家人及團隊來參觀新竹光臨藝術節。兩人相見歡引發網路討論，網友對兩人互動熱絡為驚訝，還有人說是為台灣創造台美關係新巔峰。

林智堅25日在臉書發文表示，歡迎孫曉雅再度來到台灣，在這次的交流互動中，他們不只針對台美共同關心的各項議題，展開廣泛性的意見交流，他也邀請孫處長在10月22日到31日，帶著家人及AIT團隊來參觀新竹光臨藝術節，體驗年輕古城的魅力及美食。

林智堅特別指出，感謝美國在台灣最需要的時候，捐贈台灣250萬劑默德納疫苗，這就是美國對民主台灣最有力的支持。

針對台美關係，林智堅強調，台灣是全球民主聯盟的成員，特別是在科技產業領域，全球供應鏈正在重組，大新竹是台灣的戰略城市，其中竹科產值1.24兆，半導體、IC設計、資通訊設備、矽晶太陽能電池等產業，都是台美交流互動的關鍵領域。

此文發出後獲得熱烈迴響，網友紛紛留言：「新竹是台灣科技重鎮，小智市長的身分格外重要，兩人會面創造了台美關係新巔峰」、「明日之星」、「她也是來看最年輕的市長吧？知道年輕人做得很好」、「現在說到自己是新竹人都備感驕傲」、「全台灣真的重要的縣市」、「台美關係大推進！」「光臨藝術節真的值得去看看」。