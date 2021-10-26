中租-KY(5871)2021年9月獲利持穩高檔，帶動第三季獲利改寫歷史次高，前三季營運續締新猷，並宣布攜手印尼PT Mahanusa Capital共同收購PT U Finance Indonesia公司，正式進軍印尼市場、成為東協插旗第7國，有助未來東協地區整體業績持續成長。

中租股價9月中觸及283.5元新高後拉回，半個月急跌21％至233元，10月起止跌緩步回升。今（26）日在績優及東協布局題材激勵下，開高後放量勁揚6.33％至260.5元，回升至近1個半月高點，截至午盤維持逾5％強勁漲勢。三大法人昨日買超106張。

中租9月自結合併營收61.18億元，月減0.58％、年增達16.65％，改寫歷史次高。歸屬母公司稅後淨利18.42億元，月減0.5％、年增達21.21％，創同期次高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）1.27元。

合計中租第三季自結合併營收183.1億元，季增3.46％、年增達19.22％，連3季改寫新高。歸屬母公司稅後淨利55.28億元，僅季減0.02％、年增達23.2％，改寫歷史次高，每股盈餘3.82元。

累計中租前三季自結合併營收527.69億元、年增達21.03％，歸屬母公司稅後淨利160.28億元、年增達29.5％，每股盈餘10.93元，齊創同期新高。以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增24％、48％及62％。

投顧法人表示，中租9月獲利年增21.21％，表現優於營收的年增16.65％，推估以利差擴大為最可能原因。在利率維持低檔及貨幣寬鬆持續下，認為毛利率有進一步擴大機會。維持「買進」評等、目標價300元，意味著仍有逾20％上漲空間。

另一家投顧法人則認為，中租前三季營運優於預期，以三大市場累計獲利成長表現觀察，認為回推全年應收帳款成長有望優於公司設定目標，對此調升今明2年每股盈餘預期、分別上看13.8元及14.5元，並將目標價自240元調升至260元。

不過，該投顧法人認為，中租後市獲利成長動能趨緩，年增率趨勢向下將難以支撐高評價，加上股利配發率穩定於約45％上下，推估現金股利約5.5元、殖利率約2.3％，低於過往平均3.5％，因此雖調升目標價、仍維持「中立」評等。