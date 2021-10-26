大陸澎湃新聞26日報導，25日晚間2021年度北京香山論壇專家視訊會上，中國香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，美國及中國的關係不是簡單的雙邊關係，全球秩序需要中美兩國的支撐，許多問題比如氣候變化和疫情等需要中美之間合作來解決。他強調，中國有信心保持台灣的和平穩定。

鄭永年認為，中國在全球的領導力非常重要。在他看來，中國有信心發展與日本等國家的關係，亞太地區一直是和平發展的。他說，中國有信心保持台灣的和平穩定，美國在該地區的意圖不會取勝。

2021年度北京香山論壇專家視訊會邀請到20多個國家和國際組織的50多知名專家學者，共同分析世界大勢、探究應對之策。會議主題為「堅持合作共贏 推進全球安全治理」，下設6個議題。

10月25日晚開幕式結束後，研討會進行了第一、第二議題的研討。其中，會議第一節的議題為「大國關係與亞太安全」，美國伍德羅·威爾遜國際學者中心傑出研究員、前駐華大使芮效儉，俄羅斯國際事務理事會主任安德列•科爾圖諾夫以及鄭永年等8名中外專家，圍繞如何推動大國良性互動、增進戰略互信，促進亞太地區安全和國際和平穩定等問題，進行深入探討。