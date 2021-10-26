新竹縣一名女子小花（化名），日前與弟弟的友人阿雄（化名）相約吃飯喝酒，2人醉後發生一夜情，阿雄拍下當時纏綿的性愛照，還將照片上傳到臉書社團供眾人觀賞，小花憤而對阿雄提告，新竹地院審理後依散布猥褻照片罪，對阿雄判拘役20天。

據了解，阿雄主動向相識多年好友、也就是小花的胞弟表示，想進一步認識小花，於是日前相約到阿雄的家中喝酒，阿雄趁小花有幾分醉意，如願以償發生一夜情，還拍下裸露胸部、下體、全裸擁抱的照片。

事後，阿雄與小花因故發生爭吵，阿雄竟將性愛照上傳到臉書社團供成員觀賞洩憤，小花從友人口中得知後，不甘平白受辱，憤而向警方報案，阿雄隨即遭警方逮捕。

阿雄應訊時坦承犯行，因罪行明確遭檢方起訴。法官認為，阿雄散布2人一夜情不雅照，不僅危害社會善良風俗，也對小花的隱私權造成傷害，考量阿雄無任何前科，犯後態度良好，雖雙方仍未達成和解，仍依犯散布猥褻照片罪，將阿雄判拘役20日，得易科罰金2萬元。

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