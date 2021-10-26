天氣近日逐漸轉涼，日夜溫差大，許多民眾會煮麻油雞喝暖身體，一名網友在網路上分享客家麻油雞作法，不放鹽巴，改放冰糖，讓湯頭更鮮甜，比一般麻油雞還要讚，拌麵線跟飯非常好吃。

一名網友在臉書社團「家常菜」PO出自己煮的一大鍋麻油雞，「好朋友指定菜，說想吃客家麻油雞」，並透露客家麻油雞與一般麻油雞不一樣的地方在於不加鹽，改加冰糖，且強調一定要用冰糖，不能用紅糖會太甜，量大概是一隻雞，冰糖一匙左右。

原PO表示，他這次準備了四個家庭的量，大約20隻雞腿、35隻雞翅一次炒，配料除了冰糖外，還有薑、麻油、5罐米酒，重點是麻油、薑、肉不能炒太久，不加水。料理順序為麻油先下鍋熱油，加入拍散的薑末快炒出香氣，放入雞肉，提醒雞肉洗乾淨就好不用川燙，不用炒太久，這樣肉才會甜又不柴，等麻油香吸入以後放米酒，大約蓋過雞肉，之後再炒一下，加入冰糖，煮滾後轉小火悶煮就完成了。

也有人透露，客家人的麻油雞除了加冰糖外，也有人會加桂圓或桔餅，湯喝起來都會甜甜的。(翻攝自 家常菜臉書)

客家麻油雞作法一公開後，吸引許多網友討論，有內行人就表示，客家麻油雞的湯喝起來甜甜的就是因為加冰糖，雖然是全酒但是完全沒有酒味，拌麵線跟飯都非常好吃，「愛吃客家麻油雞+1，湯頭更鮮甜一點，比一般麻油雞還要讚」、「客家麻油雞的精髓就是冰糖！」

也有人透露，客家人的麻油雞除了加冰糖外，也有人會加桂圓或桔餅，湯喝起來都會甜甜的。

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