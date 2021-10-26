台北市北投「新奇岩社宅」住戶將在11月1日入住，市議員黃郁芬接獲民眾投訴，新成屋但通往陽台的拉門無法完全打開，鞋櫃放男生的鞋子就關不起來，甚至廁所門框已裂開、房門還是歪的，她質疑這樣的品質竟能夠驗收過關，要求北市都發局1周內把該修的修到住戶滿意、可以安心入住。都發局長黃一平對此回應，會要求改進施工品質。

市長柯文哲自豪社宅政策，多次強調要讓民眾租得起有品質的房子，黃郁芬今在議會工務委員會提出，許多民眾滿懷期待準備入住新奇岩社宅，訂了洗衣機結果因為陽台拉門無法完全打開，竟沒辦法搬進陽台，只好先退掉改訂其他規格的洗衣機。

台北市新奇岩社宅11月1日將開放入住，有住戶反映陽台拉門無法全開卡到梁柱。（摘自市議員黃郁芬臉書）

黃郁芬指出，有住戶完成交屋後，民眾隔天搬行李進房間，卻發現電子門鎖與落地窗都被打開，疑似工程人員擅自進入，地板、走廊、陽台地面很髒，完全沒清理，把一般男生的鞋子放入鞋櫃，但櫃子太淺完全關不起來，還有人的鞋櫃打開就卡到冷氣排水孔，廁所門框還裂開、房間門與梁柱是歪的。

台北市新奇岩社宅11月1日將開放入住，有住戶反映鞋櫃太淺放不進男鞋。（摘自市議員黃郁芬臉書）

她質疑，新成屋竟然是這樣的品質，還要用附近新成屋8成計算租金，乾脆以2、30年公寓估算，民眾在租屋網看到這樣的房子根本就不會租，到底怎麼驗收的？還沒開始使用，就有一堆地方要修，要求市府檢討驗收機制、嚴格審核建商，民眾等了超久結果社宅品質低落，真的令人痛心，要求1周內把該修的修到住戶滿意。

黃郁芬說，希望柯文哲正視社宅品質，不要只會吹噓社宅蓋得多美、蓋了多少戶，卻連最基礎的居住品質都顧不好。

市議員洪健益痛批，驗收廠商眼睛脫窗，10月才辦完正驗竟可以過關，設計毫無人性考量。議員郭昭巖說，去年10月社宅報修案統計，報修前3名都是柯文哲任內啟用，包括興隆D2公宅2202件、健康社宅的1021件、青年一期公宅的954件，堪稱3大最爛社宅。

對此，黃一平回應，入住前會加強改善，未來也會對施工品質要秋求改進，承諾1周內把該修的修好。