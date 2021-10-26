民進黨台中市黨部主委李天生（右）26日說，民進黨將與基進黨合作由黨中央徵召人選。（陳世宗攝）

在地女性及青年勸進張家銨更上層樓 張家銨：民進黨徵召將全力以赴

台中市第二選區基進黨立委陳柏惟遭到罷免，綠營將由何人披掛出征？民進黨台中市黨部主委李天生26日說，民進黨將與基進黨合作由黨中央徵召。市議員張家銨獲得緣和國際同濟會、烏日、龍井以及在地青年力挺，期望張家銨能承接地方期待投入立委補選；張家銨表示，若受民進黨徵召將全力以赴，沒有怯戰的理由。

緣和國際同濟會創會長王金梅及地青年代表指出，張家銨議員在地方的服務認真有目共睹，也很認真建設地方用心問政，呼籲民進黨一定要傾聽基層民眾的意見，徵召張家銨代表出馬參選。

張家銨表示，這一次的罷免過程中，台灣民主受到蠻大的撕裂，主要是希望可以弭平目前心中的傷痕；民進黨與基進黨一直都很好，這一次的補選也尊重基進黨，人選的部分期許可以推出在地民眾認可的人選。

張家銨強調，參選與否？當然是傾聽在地民眾的聲音，也遵循黨中央的徵召，若是有參選的需求會盡力而為，沒有怯戰的理由。

民進黨市黨部主委李天生強調，若與基進黨協調的結果由民進黨推出人選，一定用徵召方式，因時間非常急迫已無法用初選方式。

今天的力挺張家銨爭取徵召記者會，民進黨正國會台中召集人曾朝榮也到場力挺，黨內分析正國會有意推出張家銨參選，因張家銨的選區是在烏日、大肚、龍井，占立委第二選區五個選區的五分之三，張家銨跑基層很認真，顏值高口條好，身段擺得軟是可與國民黨一拚的人選。