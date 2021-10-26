根據立法院預算中心報告指出，三軍近年密集提出多項經費龐大對外軍事採購案，111年度預算案中總經費逾百億元計畫共17項，其中11項為對外採購案，總經費8428億799萬4千元，但國防預算的人員維持費需求頗鉅，軍事投資預算增幅有限，雖已規劃將部分執行中軍事投資計畫移列特別預算支應，未來公務預算鉅額分年預算需求仍不容忽視，國防部宜及早擬訂因應對策並協調籌措財源。

報告指出，包括「新型戰車」、「高效能反裝甲飛彈」、「遠程精準火力打擊系統」、「新型155公厘自走砲」、「新購BLOCK 1B方陣快砲」、「人攜式短程防空飛彈」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「愛二性能提升及採購愛三」、「F-16A／B型戰機性能提升」、「F-16型機遠距精準武器籌購案」及「高高空無人機系統」等11項計畫均為對外軍購案。

而8428億元為公開預算書資料，尚未包含機密預算；另外，陸軍「新型野戰防空武器系統」、海軍「高效能艦艇後續量產（第一批）」、海軍「機動飛彈車」及空軍「國軍陸基防空飛彈系統」均屬總經費逾百億元計畫，已移編到海空戰力提升計畫特別預算中；若將機密預算與66架F-16C／D Block 70戰機兩項特別預算加入，軍事裝備採購案早已超過1兆元台幣大關。

該評估報告指出，111年度國防部主管預算編列3726億餘元，較110年度3618億餘元增加108億餘元，增幅3.0％，該預算規模為歷年來最高，人員維持費需求頗鉅，軍事投資預算增幅有限，雖已規劃將部分執行中軍事投資計畫移列特別預算支應，在三軍近年陸續提出多項經費龐大對外軍事投資購案，未來公務預算鉅額分年預算需求仍不容忽視，國防部宜及早擬訂因應對策並協調籌措財源。

評估報告指出，依照111年度國防部所屬單位預算案各軍種預算書就該管各建案所列未來年度計畫分年預算分配數額，112年度僅對外軍（商）購案分年預算需求額度即高達612億6290萬1千元，已與111年度「一般裝備」預算案編列數647億1469萬3千元相當，倘若再加上執行中之國防自主建案需求，112年度「一般裝備」業務計畫僅計已列案之分年預算需求額度更高達1119億7650萬4千元，為111年度該科目預算案數之1.73倍，亦已逾111年度國防部主管預算「軍事投資」經費額度甚多；而對外軍購案簽約對象多為外國政府，付款期程非可輕易調整，其高額分年預算需求如未妥備財源，亦有影響未來數年納列新興投資建案能量之疑慮。