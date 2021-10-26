我國政府積極挖掘非洲商機，外交部訂於11月4日在索馬利蘭及台灣兩地舉辦「索馬利蘭台灣商展」開幕式及「東非進口商機媒合計畫」啟動儀式，並見證「台北市進出口商業同業公會」與索馬利蘭全國性商會簽署合作備忘錄。

外交部國際合作及經濟事務司副司長邱陳煜表示，此次活動是外交部攜手「財團法人中華民國對外貿易發展協會」及「台北市進出口商業同業公會」，結合我設立滿一周年的駐索馬利蘭代表處，運用視訊串聯方式，期盼藉由實體商展、線上洽談的虛實整合（Online-Merge-Offline OMO）拓銷平台，以及進口線上媒合會等方式，全面性推動台灣與索馬利蘭、衣索比亞及肯亞等東非各國彼此貿易往來，並協助我業者進軍東非新興市場，提前布局及掌握全球疫情後商機。

邱陳煜指出，索馬利蘭位居國際航運要道，該國「柏培拉港」（Port of Berbera）緊鄰具戰略地位的亞丁灣，除為全球貨品貿易及能源重要運輸航道，另享有東非17個內陸國的廣大市場腹地，歐盟及中東國家近期均積極在當地進行投資。

邱陳煜說，「非洲大陸自由貿易協定」（AfCFTA）已於本年1月1日正式生效，有助建立非洲貨品及服務貿易的單一市場，未來商機可期，外交部鼓勵我商善用索國地理之便，加強輸銷東非市場，並藉本次活動開啟非洲新興商機。