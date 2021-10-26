由潘冀聯合建築師事務所設計的「中央大學教學研究綜合大樓」，登上國內首屈一指的《建築師》雜誌封面。教研大樓設計理念汲取「松果」孕育智慧種子之概念，兩棟一方一圓相互輝映，不但是雙連坡上最大器的建築，也展現出中央大學渾圓雍容的大器格局。

《建築師》雜誌由中華民國建築師公會全國聯合會所出版發行，為國內建築界最具權威與份量的雜誌，本次的主題主要在介紹大學校園裏的特色建築，中央大學教學研究綜合大樓獲選10月最新發行的封面。優美的松林裹，獨特的建築設計，傍晚時分華燈初上，展現深厚的人文藝術氣息，令人眼睛為之一亮。

中央大學教學研究綜合大樓，一方一圓相輝映，並在學校縱軸線上，具重要的建築地位。(中央大學提供／李侑珊台北傳真)

中央大學校長周景揚表示，教學研究綜合大樓分為教研大樓和大禮堂兩棟，歷經3任校長的擘畫與興建完成，得來不易。大禮堂外型運用松果櫛比鱗次的造型所設計，可容納1500席座位，加上獨特的聲學設計，為一大特色建築，不僅可作為校內教學與藝術活動使用，亦是大桃園地區的文藝殿堂。

教研大樓則主要作教學與行政使用，通識教育中心、語言中心和各系所大班教學已在此上課，國際處，教務處等行政單位也陸續進駐，展開嶄新的氣象。此外，重要的大型會議、研討會和頒獎典禮也經常使用，成為中大人潮匯流之處。

此案的專案主持人建築師鄭榮裕指出，中央大學以「松」為精神象徵，因此施工過程中小心翼翼，特別保留了原有週邊松樹的樣貌，甚至以掉落的松果，栽植了新樹苗，象徵四季長青、生生不息的意涵。

鄭榮裕提到，大禮堂除了松果造型獨特之外，圓型外牆大量使用玻璃帷幕設計，營造出明亮、希望的感覺，不只人的活動可以清楚看見，也與環境更加融合。此案能嘉惠師生、造福社會，並被建築界肯定，感到無比光榮。