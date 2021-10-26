台中港北防波堤今天發生釣客落海事件，53歲廖姓男子落海時，頭部先撞到水泥塊造成昏迷，台中港務消防隊獲報後馳援，救起時已無命徵象，送醫急救後仍不治。

台中港務消防隊早上8時16分獲報，北防波堤有釣客落海，即派遣2分隊3車8人前往，並通報海巡艦艇及港警到場。

台中港北防波堤今天發生釣客落海事件。（台中港務消防隊提供）

台中港務消防隊防風林分隊到場後，發現廖男身穿救生衣面部朝下，疑似落海時頭部先撞到海中水泥塊致昏迷，緊急將患者固定於長背板上吊掛上岸，但患者已無生命徵象，送醫急救後仍宣告不治。