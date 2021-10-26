台中港落海意外！釣客頭撞擊水泥塊昏迷不治 12:402021/10/26 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中港北防波堤今天發生釣客落海事件。（台中港務消防隊提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中港北防波堤今天發生釣客落海事件，53歲廖姓男子落海時，頭部先撞到水泥塊造成昏迷，台中港務消防隊獲報後馳援，救起時已無命徵象，送醫急救後仍不治。 台中港務消防隊早上8時16分獲報，北防波堤有釣客落海，即派遣2分隊3車8人前往，並通報海巡艦艇及港警到場。 台中港北防波堤今天發生釣客落海事件。（台中港務消防隊提供） 台中港務消防隊防風林分隊到場後，發現廖男身穿救生衣面部朝下，疑似落海時頭部先撞到海中水泥塊致昏迷，緊急將患者固定於長背板上吊掛上岸，但患者已無生命徵象，送醫急救後仍宣告不治。 疑經濟困境 6旬老翁德陽艦航道輕生獲救 喬丹菜鳥球季紅白戰鞋飆出天價 近4200萬元落槌 #釣客落海 #水泥塊 #台中港務 #消防隊 #落海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美籍教授海柏歸化 用愛深耕台灣 04:102021/10/26 地方新聞 眠月線傳登山客失足摔落6米深山谷 意識清楚、右手疑骨折 14:282021/10/25 社會 台中海巡基地今啟用 廳舍與碼頭合一 19:142021/10/25 寶島 靜宜大學教授海柏英語教育特殊貢獻 成台中首位非神職身分殊勳歸化國民 17:302021/10/25 生活 太巴塱之歌 04:102021/10/25 藝文副刊 史話》北門看盡台灣政權更迭（劉良昇） 00:002021/10/26 兩岸史話 海納百川》兩岸談判的重點在軍隊（黃征輝） 17:342021/10/25 海納百川 《韓股》SK海力士季報優 KOSPI走高 11:592021/10/26 財經 可米小子解散16年 隊長許君豪「驚人現況」曝光網驚呆 10:252021/10/26 娛樂 海納百川》自首並非必減其刑（許文彬） 11:472021/10/25 海納百川 《興櫃股》檢測新兵拉法醫 登興櫃衝高回落 11:252021/10/25 財經 社會熱門新聞 蛇蠍人妻勾結小王下藥迷昏丈夫 山區亂棒打死後焚屍 - 社會 「忘齡嬤」散步忘記回家的路 暖警一句提醒她驚呼：原來年紀這麼大了 - 社會 陸官橄球隊長邀學妹獨處問：「怎麼不抱我？」 遭記3大過開除 - 社會 浴室跌倒遭判死 葬儀社收屍竟「復活」 男子昏迷6天仍走了 - 社會 岡山警圍捕通緝犯遭開槍 1警腿部遭跳彈擊傷送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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