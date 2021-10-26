深圳市發改委近日發布「加快培育壯大市場主體的意見（2021－2025年）（徵求意見稿）」，其中提出，要支持獨角獸企業上市和掛牌交易，協助境外上市的獨角獸企業回歸境內上市。

大陸證券時報報導，深圳市擬加快培育壯大市場主體，優化獨角獸企業培育體系。提供「服務資源包」支援，搭建政府、入庫企業、投資或服務機構等開放式協同對接平台，圍繞入庫企業成長需求，量身定制支援重點和支援方向。

提供高效率多層次的融資支援。鼓勵國有創投機構積極參與入庫企業培育孵化。支持市屬國資參股符合深圳市產業發展方向的獨角獸項目，對符合條件的可量化投入，可視同考核利潤。

支援獨角獸企業上市和掛牌交易，協助境外上市的獨角獸企業回歸境內上市，爭取境外獨角獸企業落戶。

同時還提出，要強化專精特新企業培育梯隊。從戰略性新興產業和核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎及基礎軟件等領域，遴選一批專注於細分市場、創新能力強、成長性好的中小企業作為培育對象。

針對企業不同成長階段，完善捕捉尋找、孵化培育、扶持壯大機制，形成市級專精特新中小企業、省級專精特新中小企業、國家專精特新「小巨人」、制造業單項冠軍培育梯隊；打造全鏈條上市培育體系。